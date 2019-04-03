معلومات البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا



مشاهدة مباراة ريال مدريد تعدّ مناسبة جيدة لأبطال أوروبا للكشف عن مدى تحسنهم تحت قيادة مدربهم الجديد القديم الفرنسي زين الدين زيدان.



وفرضت مباراة ريال مدريد وفالنسيا نفسها كأهم مباريات اليوم (الأربعاء) في البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً لمساعي الأول للتكشير عن أنيابه بعد الصورة المهزوزة التي ظهر عليها في الفترة السابقة.

وسيؤدي فوز فالنسيا لتوجيه إحدى أكبر الصفعات باتجاه ريال مدريد خاصة وأنّ الضيف دخل جدياً في حسابات خطف المركز الثاني من أتلتيكو مدريد.



مباراة ريال مدريد – مباشر



مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ ريال مدريد يريد أخذ الأسبقية مبكراً.

مباراة ريال مدريد وفالنسيا يسبقها البث المباشر لتقارير عن وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 3 باللغة العربية يوم الأربعاء في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا عبر الإنترنت



وستبث مباراة ريال مدريد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.



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