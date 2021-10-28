الارتياح يعمّ الشارع الكاتالوني بعد إقالة كومان من قبل beIN SPORTS October 28, 2021 19:23 0:52 دقيقة وجد قرار الاستغناء عن خدمات رونالد كومان ارتياحاً في الشارع الكاتالوني رغم رأي البعض أن هذا القرار تأخّر كثيراً في ظل المستوى الذي يقدّمه الفريق ونتائجه خلال الفترة الماضية. تقارير إخبارية رونالد كومان الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة ماغواير يصف هزيمة اليونايتد أمام ليفربول بالمؤلمة 0:52 دقيقة الارتياح يعمّ الشارع الكاتالوني بعد إقالة كومان 4:41 دقيقة برشلونة يسعى للتعاقد مع تشافي - ما هو موقف السد ؟ 11:16 دقيقة إجماع "كاتالوني" على ضرورة التعاقد مع تشافي 0:29 دقيقة تشافي يعلّق على ترشيحه لتدريب برشلونة 0:45 دقيقة سان جيرمان يعلن غياب نجمه مبابي عن مواجهة ليل 0:39 دقيقة شفارتسمان يبلغ ربع نهائي بطولة فيينا المفتوحة 0:34 دقيقة أنشيلوتي: "كومان بذل كل ما في وسعه مع برشلونة" 0:37 دقيقة كانساس سيتي يفوز على لوس أنجليس غالاكسي 1:34 دقيقة اللجنة العليا للمشاريع والإرث تبرم اتفاقية جديدة