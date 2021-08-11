وقال الاتحاد إن العملية تُجرى دون أدنى توافق حول اختيار العرض الفائز، وأكد البيان أنه فيما يتعلق بالاتفاقيات بين الرابطة و CVC المتعلقة بالحقوق السمعية والبصرية للأندية والشركات الرياضية، وجد الاتحاد نفسه مجبرا على التعبير عن رفضه لها، وأبدى معارضته الشديدة لذلك، من خلال رسالة تم إرسالها إلى الرابطة.
الاتحاد الإسباني يرفض اتفاقية رابطة الليغا مع شركة CVC
وقال الاتحاد إن العملية تُجرى دون أدنى توافق حول اختيار العرض الفائز، وأكد البيان أنه فيما يتعلق بالاتفاقيات بين الرابطة و CVC المتعلقة بالحقوق السمعية والبصرية للأندية والشركات الرياضية، وجد الاتحاد نفسه مجبرا على التعبير عن رفضه لها، وأبدى معارضته الشديدة لذلك، من خلال رسالة تم إرسالها إلى الرابطة.
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