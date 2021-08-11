وقال الاتحاد إن العملية تُجرى دون أدنى توافق حول اختيار العرض الفائز، وأكد البيان أنه فيما يتعلق بالاتفاقيات بين الرابطة و CVC المتعلقة بالحقوق السمعية والبصرية للأندية والشركات الرياضية، وجد الاتحاد نفسه مجبرا على التعبير عن رفضه لها، وأبدى معارضته الشديدة لذلك، من خلال رسالة تم إرسالها إلى الرابطة.

