ونشر الاتحاد الإسباني بياناً على موقعه الرسمي يؤكد فيه أنه يتعين على ريال مدريد وبرشلونة الاتفاق على موعد المباراة الجديد قبل آخر أجل والمتمثل في الحادي والعشرين من هذا الشهر في الساعة العاشرة صباحاً.

وأشار البيان إلى أن النظام الداخلي يمنع تعديل روزنامة الدوري وعليه تسمح لجنة المسابقات للناديين المعنيين بالموافقة على تحديد تاريخ الكلاسيكو وتوقيت المباراة قبل نهاية المهلة في العاشرة صباحا من يوم الاثنين القادم الموافق للحادي والعشرين من هذا الشهر.

وذكر البيان أنه في حالة عدم وجود اتفاق بين الناديين ستكون لجنة المسابقات هي الجهة المسؤولة عن تحديد موعد المباراة وتوقيتها .

وأكد رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس أنهم يعملون بجد مع كل الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حل نهائي، مضيفا أنهم على اتصالات مستمرة مع الناديين، وكشف أن الجهات الحكومية لا دخل لها في المسألة، ولن يتم التواصل معها لأن الأمر متعلق بمباراة لكرة القدم.



وكانت تقارير إسبانية قد أشارت الخميس إلى تأجيل الاتحاد الإسباني الكلاسيكو إلى شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019 وقد تداول الإعلام المحلي أخبارا مفادها أن يومي 7 أو 18 من الشهر الأخير للعام الحالي سيكون الموعد المرجّح للقمة الإسبانية إلى حين الاتفاق الرسمي بين جميع الأطراف.

وطلبت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم من الاتحاد المحلي الأربعاء نقل الـ"كلاسيكو" المرتقب في 26 تشرين الأول/أكتوبر ضمن المرحلة العاشرة من الدوري إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" التابع لريال مدريد، بسبب أعمال الشغب التي يشهدها إقليم كاتالونيا عقب إعلان المحكمة العليا الاسبانية الاثنين الحكم بسجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عامًا بسبب دورهم في محاولة الاقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وأكدت وسائل اعلامية أن إدارة نادي برشلونة قد أخبرت لجنة المسابقات برفضها مقترح تغيير ملعب الكلاسيكو المقبل من "كامب نو" إلى الـ"بيرنابيو".

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، دعت مجموعات كاتالونية مؤيدة للانفصال إلى تظاهرة في برشلونة في اليوم ذاته للمباراة المرتقبة.

وأدت المواجهات خلال الأيام الماضية إلى إصابة العديد من الأشخاص وإيقاف العشرات في برشلونة وعدد من مدن الإقليم الانفصالي.