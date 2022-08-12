الأنظار تتجه نحو ريال مدريد مع انطلاق الليغا من قبل beIN SPORTS August 12, 2022 12:21 3:08 دقيقة تعود عجلة الليغا إلى الدوران وتعودُ الأنظار لتتجه نحو البطل ريال مدريد الذي أبدى جاهزية قَـلما تُشاهَد في بدايةِ الموسم بالتتويج بكأس السوبر بعد فوزهِ على بطل ِالدوري الأوروبي آينتراخت فرانكفورت. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة من سيخلف خليلودزيتش في تدريب المنتخب المغربي؟ 1:01 دقيقة تعرف على المواعيد الجديدة لمباريات المجموعة الأولى 0:55 دقيقة باراناينسي إلى نصف نهائي بطولة كأس ليبيرتادوريس 2:14 دقيقة غوندوغان يؤكد قدرة ألمانيا على المنافسة على اللقب 3:08 دقيقة القادري يمثل المدربين العرب في مونديال قطر 7:34 دقيقة قرار رسمي يحجب لقب المانشافت عن المنتخب الألماني 0:33 دقيقة ليما وستوباشوك إلى ربع نهائي ميندوسا بريميير بادل 3:28 دقيقة مونديال قطر .. مئة يوم على الانطلاق 3:09 دقيقة طموحات وآمال الصاعدين إلى الليغا 3:08 دقيقة الأنظار تتجه نحو ريال مدريد مع انطلاق الليغا