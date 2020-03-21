الأندية الاسبانية تنشر حملات توعية للحد من انتشار الفيروس March 21, 2020 12:00 1:42 دقيقة تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:12 دقيقة غموض حول مصير المسابقات في الإتحاد الإنكليزي 2:39 دقيقة تفضيل المشاهير في أولوية الفحوصات تثير جدلا كبيرا 2:18 دقيقة إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف اللاعبين 0:48 دقيقة سكان طوكيو بين امكانية تنظيم الاولمبياد أو تأجيله 0:27 دقيقة عودة نابولي للتمارين تثير المخاوف في إيطاليا 1:42 دقيقة الأندية الاسبانية تنشر حملات توعية 0:46 دقيقة لايبزيغ يستأنف تدريباته آخذاً التدابير الصحية 1:54 دقيقة كورونا يجبر العديد من اللاعبين على مغادرة إيطاليا 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 11:47 دقيقة موجز الأخبار