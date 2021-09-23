الأندية الإسبانية تخفض أسعار الاشتراكات الموسمية من قبل beIN SPORTS September 23, 2021 14:16 3:55 دقيقة تماشيا مع الأوضاع الجديدة، اتخذت الأندية الكروية في إسبانيا تدابير مختلفة تهدف إلى تخفيض أسعار الاشتراكات لزيادة مستوى الإقبال الجماهيري على مدرجات الملاعب خاصة عندما يحين رفع القيود الصحية في المستقبل القريب. تقارير إخبارية الدوري الإسباني الاشتراكات الموسمية -آخر الفيديوهات 1:32 دقيقة الأرجنتين تواصل حملة الدفاع عن لقبها بنجاح 0:43 دقيقة الريان يقدم خاميس إلى الجماهير بطريقة رائعة 22:11 دقيقة مراسم تقديم خاميس رودريغيس نجم الريان الجديد 0:43 دقيقة برشلونة يسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات 3:14 دقيقة في مثل هذا اليوم...بداية مشوار النجم ديفيد بيكهام 0:40 دقيقة هاليب تنهي شراكتها مع المدرب الأسترالي دارن كاهيل 1:03 دقيقة جولة تفتيشية للفيفا في مدينة فيلادلفيا 0:29 دقيقة براغانتينو البرازيلي يقترب من بلوغ النهائي 3:55 دقيقة الأندية الإسبانية تخفض أسعار الاشتراكات الموسمية 2:50 دقيقة يوفنتوس يمرّ بأيام عصيبة