هذا الفوز الأول لإشبيليه في الدوري بعد خسارتين متتاليتين أمام بلباو وريال مدريد لتصبح انتصاراته 10 هذا الموسم

وتابع اشبيليه انتفاضته العامة إذ كان ألحق بالمتصدر برشلونة الخسارة في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بثنائية نظيفة الأربعاء الفائت. وهذا الفوز كان تحقق بعد الخسارتين في الدوري في المرحلتين 19 و20.

سجل الأهداف كل من وسام بن يدر في الدقيقة 48 وأندريه سيلفا في الدقيقة 60 وفرانكو فازكويز في الدقيقة 71 وبابلو سارابيا في الدقيقة 80 من ركلة جزاء وكوينسي بروميس في الدقيقة الأخيرة من المباراة إثر متابعة لركلة جزاء سددها.

بات رصيد الفائز 36 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام ريال مدريد الذي يلتقي إسبانيول الأحد، فيما توقف رصيد ليفانتي عند 26 نقطة في المركز العاشر.

