أعلن نادي اشبيلية رابع الدوري الإسباني لكرة القدم الخميس تعاقده مع مهاجم ليغانيس الدولي المغربي يوسف النصيري حتى حزيران/يونيو 2025.

وأكد النادي الأندلسي في بيان على موقعه الرسمي أن النصيري (22 عاما) الذي وصل إلى اشبيلية الخميس للخضوع للفحص الطبي "وقع على عقد مع +بلانكيروخا+ لمدة خمسة أعوام ونصف، أي حتى 30 حزيران/يونيو 2025".

ولم يكشف اشبيلية عن قيمة الصفقة التي قدرتها وسائل الإعلام الاسبانية بـ20 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليغانيس.

وتخرج النصيري من أكاديمية محمد السادس في مدينة سلا المغربية التي تعنى بالمواهب الصغيرة، وانضم إلى صفوف ملقة الإسباني موسم 2015-2016 وخاض معه 39 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف حتى صيف 2018 عندما شارك مع منتخب بلاده في سن الحادية والعشرين في مونديال روسيا.

وانتقل النصيري الى ليغانيس عقب العرس العالمي وسجل له 15 هدفا في 53 مباراة في مختلف المسابقات حيث أصبح الهداف التاريخي لهذا الفريق بضواحي العاصمة مدريد، بينها تسعة أهداف في الدوري في 31 مباراة الموسم الماضي منها ثلاثية "هاتريك" في مرمى ريال بيتيس.

وهز النصيري الشباك أربع مرات في الليغا هذا الموسم.

وبات النصيري ثاني لاعب مغربي في صفوف اشبيلية بعد حارس المرمى ياسين بونو المنضم الصيف الماضي من جيرونا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.





