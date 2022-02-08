وأوضح برشلونة أن ريفيرتر أبلغ رئيس النادي خوان لابورتا رغبته في الاستقالة من منصبه لأسباب شخصية وعائلية.

وتأتي استقالة ريفيرتر بعد أقل من عام من توليه منصبه في يوليو 2021 بهدف قيادة مشروع إعادة هيكلة النادي وفق خطة استراتيجية تمتد حتى 2026 .