وشهد الاجتماع الذي استمر لثماني ساعات أجواءً إيجابية بين لويس روبياليس رئيسِ الاتحاد وخافيير تيباس رئيسِ الرابطة، واتفق المجتمعون على ضرورة إيجاد حلول لإنهاء الموسم وذلك تفادياً لخسائرَ ماليةٍ أكبرَ على كافة الأصعدة وخاصةً على صعيد حقوق البث التلفزيوني.

وتوجه المجلس الأعلى للرياضة بالشكر إلى رئيسي المنظمتين لسعيهما إلى إنقاذ الكرة الإسبانية من الخسائرِ التي تكبدتها بسبب وباء كورونا.

اتفاق على بروتوكول لاستئناف التدريبات

وفي السياق ذاته، توصل الاتحاد الاسباني ورابطة الدوري، الى اتفاق بشأن استئناف تدريبات الاندية المحترفة كما اعلن المجلس الاعلى للرياضة.

وقال بيان صادر عن المجلس ان "المجلس الاعلى للرياضة ورابطة الدوري والاتحاد الاسباني توصلت الى اتفاق بعودة التدريبات في صفوف الاندية المحترفة على الرغم من ان هذا القرار لا يزال مرتبطا بتطور تفشي فيروس كورونا المستجد والقرارات التي ستعتمدها وزارة الصحة".

واضاف البيان أن الأندية ستعود إلى التدريبات "عندما تسمح الظروف الصحية بذلك مع الاعتماد على بروتوكولات صحية صارمة".

وبحسب الصحف الاسبانية الصادرة الاثنين، فإن الرابطة وهي الجهة التي تدير كرة القدم المحترفة، وضعت بروتوكولا لاستئناف التدريبات يتضمن (بعض إجراءات الحماية)، فحوصات للكشف عن الفيروس، وتدرج في التدريبات الفردية تمهيدا لأخرى جماعية".

وكان رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس كشف في حديث لوسائل الإعلام الأجنبية في 7 نيسان/ابريل الحالي ان رغبته هي في معاودة النشاط في 28-29 ايار/مايو، 6-7 حزيران/يونيو او في 28 منه".

وتابع بيان المجلس الاعلى للرياضة "كما تعهد رئيسا الرابطة والاتحاد الاسباني على انشاء صندوق بعشرة ملايين يورو لمساعدة الرياضيين الذيت يحتاجون الى مساعدة ووجها الدعوة الى جهات اخرى مثل نقابة اللاعبين للمشاركة فيه".

وضرب وباء "كوفيد-19" إسبانيا بقوة حيث سجلت اكثر من مئتي الف حالة ادت إلى وفاة 20852 شخصا بحسب آخر الإحصائيات المتوفرة الاثنين من قبل السلطات الصحية في البلاد.

