إيميرسون يستنكر أسلوب إدارة برشلونة في التعامل معه من قبل beIN SPORTS September 4, 2021 12:13 1:26 دقيقة في حوار مع صحيفة ماركا، استنكر البرازيلي إيميرسون، لاعب تُوتنهام الجديد، أسلوب إدارة برشلونة في التعامل معه مؤكداً أن حلمه كان اللعب للنادي الكتالوني. تقارير إخبارية توتنهام هوتسبير الدوري الإسباني إيمرسون رويال -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة إيميرسون يستنكر أسلوب إدارة برشلونة في التعامل معه 1:04 دقيقة لقطة اليوم – شاهد إرسالات بلسيكوفا الساحقة 2:42 دقيقة مواجهة مرتقبة بين المنتخب القطري ونظيره البرتغالي 0:43 دقيقة تونس تكرم وفادة غينيا الاستوائية 2:54 دقيقة عودة مظفرة لأبطال تونس في الألعاب البارالمبية 0:41 دقيقة موريتانيا تنهزم أمام زامبيا 1:20 دقيقة سانشيز يتحدّث عن مواجهة قطر أمام البرتغال 1:00 دقيقة الدنماركي "كورت" يفوز بالمرحلة 19 من طواف إسبانيا 0:47 دقيقة بليشكوفا تسير بثبات في بطولة أميركا المفتوحة 0:42 دقيقة ماريو ماندزوكيتش يعلن اعتزاله لعب كرة القدم