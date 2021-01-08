إيمري يقرّ بصعوبة مواجهة سيلتا فيغو من قبل beIN SPORTS January 8, 2021 10:08 1:01 دقيقة قبل مواجهة سيلتا فيغو في افتتاح الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني قال مدرب فياريال أوناي إيمري إن هذه المواجهة ستُعطي فكرة عن موقع فريقه في الترتيب مؤكدا في الوقت ذاته أن الخصم لن يكون سهلا باعتبار أنه يطمح للاقتراب من المقاعد الأوروبية. مقابلات أوناي إيمري الدوري الإسباني سيلتا فيغو فياريال -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة هالر من وست هام إلى أياكس أمستردام 0:49 دقيقة تأجيل ذهاب نصف نهائي "كوبا سودأمريكانا" 3:24 دقيقة هل سيرحل سيميوني عن أتلتيكو مدريد؟ 0:44 دقيقة زيدان يتحصل على الضوء الأخضر لحضور مباراة أوساسونا 1:04 دقيقة استبعاد أحمد أحمد من الترشّح لرئاسة الـ"كاف" 17:48 دقيقة مجموعات قوية في دوري أبطال إفريقيا 0:51 دقيقة ديك باوند يشكّك في إقامة أولمبياد طوكيو ! 1:00 دقيقة إقرار إقامة مباراة أستون فيلا وليفربول 0:50 دقيقة اليابان تطمئن العالم: أولمبياد طوكيو ستكون "آمنة" 2:02 دقيقة تفاعل كبير للرياضيين مع أحداث "الكابيتول"