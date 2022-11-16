وجاء قرار إيقاف النجم البولندي بعد طرده في المباراة الأخيرة للفريق أمام أوساسونا بعد قرابة نصف ساعة من بدايتها، وحسب اللجنة فإن ليفاندوفسكي قام بحركة غير لائقة للحكم بعد أن أشهر البطاقة الحمراء في وجهه، قرار الإيقاف سيجبر ليفا عن الغياب لثلاث مباريات هامة للبارصا وهي ديربي برشلونة مع إسبانيول ولقائي أتليتيكو مدريد وريال بيتيس بعد استئناف منافسات الليغا.

وسبق ان علّق ليفاندوفسكي الأسبوع الماضي في حفل تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي الاوروبي عن موسمه السابق مع بايرن ميونيخ الالماني "هذا مضحك، لأن الإيماءة كانت لتشافي وليس للحكم".

وتابع "في الأسبوع الماضي، على ما أعتقد، تحدثنا بالفعل عن توخي الحذر إذا تم منحي بطاقة صفراء، لأن شيئًا من هذا القبيل يمكن أن يحدث، وفي النهاية حدث ذلك. "هذا خطأي، لقد رأيت بطاقتين صفراويين، لكن الإيماءة كانت من أجل (تشافي)".

ومن المحتمل ان يستأنف النادي الكاتالوني قرار الاتحاد الاسباني.

