وبالتالي، سيستمر إيقاف مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني البالغ من العمر 30 عاماً من جميع أنشطة كرة القدم حتى 28 شباط/فبراير 2021، مع دخول القرار حيز التنفيذ بأثر فوري.

ونفى النجم السابق لنادي توتنهام، الذي كان أحد أبرز نجوم منتخب إنكلترا في مسيرته إلى نصف نهائي كأس العالم 2018، التهم السبع الموجهة إليه.

لكن الاتحاد الإنكليزي أكد ثبوت أربعة من التهم، فيما تم رفض الثلاثة الأخرى.

وقال متحدث باسم الاتحاد إن "مدافع أتلتيكو مدريد نفى سبع انتهاكات مزعومة لقاعدة الاتحاد الإنكليزي إي8 (1) (ب)، التي قيل إنها حدثت خلال تموز/يوليو 2019، وطلب جلسة استماع شخصية".

وأضاف أنه "تم تعيين لجنة تنظيمية مستقلة للنظر في القضية، وتم إثبات أربعة من الانتهاكات، فيما رفضت ثلاثة خلال جلسة استماع شخصية لاحقة (في تشرين الأول/أكتوبر)".

ولفت إلى أنه "سيتم نشر الأسباب المكتوبة من قبل اللجنة التنظيمية المستقلة حيال قراراتها والعقوبات المرتبطة بها في الوقت المناسب".

ووقعت المخالفات المتهم بها تريبيير في تموز/يوليو 2019، تزامناً تقريباً مع إكمال صفقة انتقاله من توتنهام إلى أتلتيكو مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

وسيؤدي الإيقاف إلى استبعاد تريبيير من 14 مباراة على الأقل مع أتلتيكو، بما في ذلك مباراة الذهاب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي في 23 شباط/فبراير، لكنه سيكون متاحاً لدربي العاصمة أمام ريال مدريد في السابع من آذار/مارس.