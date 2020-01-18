

وتقدم إيبار باكراً بمساعدة من تقنية الفيديو إثر ضربة ركنية ومتابعة من الأرجنتيني استيبان بورغوس على بعد سنتيمترات من المرمى (10).



ولم ينجح لاعبو المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في تهديد مرمى إيبار، فبقي الثنائي ألفارو موراتا والبرتغالي اليافع جواو فيليكس معزولين في المقدمة.



وفي الثاني حاول "كولتشنيروس" الضغط على مرمى إيبار الذي يصارع لعدم الهبوط، لكن في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي حسم إيدو اكسبوسيتو النقاط للمضيف بتسديدة أرضية قوية من خارج المنطقة (90).

وحقق ألافيس فوزاً مهماً على مضيفه ليفانتي بهدف الجناح أليكس فيدال (64). فيما تعادل أوساسونا مع ريال بلد الوليد بلا أهداف.

