وأكد مراسل beIN SPORTS أن والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يتوصل إلى أي اتفاق مع رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو في أول اجتماع بين الطرفين أمس الأربعاء، بشأن قضية رحيل البرغوث عن ناديه الكاتالوني.

وقال مراسلنا إن بارتوميو عرض تمديد عقد ميسي لموسمين إضافيين، ولكن والد ليو ووكيل أعماله يصر على رحيل النجم الأرجنتيني مجاناً ودون الالتزام بالشرط الجزائي.

وكان خورخي ميسي قد وصل إلى العاصمةِ الكاتالونية، تمهيداً لعقد اجتماع مع رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو، بخصوص مستقبل ابنه وسيحاولُ خورخي إقناعَ برشلونة بالتوصل لصيغةٍ وديةٍ لرحيل ميسي، الذي يعتبرُه النادي ركيزة أساسية في مشروع كومان.

ووصل والد ميسي من مدينة روزاريو الأرجنتينية حوالي الساعة 8:00 صباحا في التوقي المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش) في صالة الطائرات الخاصة في مطار إل برات في برشلونة وركب سيارة أجرة بعدما تفادى سرباً من الكاميرات.

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات، فجر الأسبوع الماضي زلزالا في عالم الكرة المستديرة بإعلانه عن طريق محاميه عن رغبته في ترك النادي الكاتالوني.

ويطالب ميسي بتفعيل بند فسخ العقد الرابط بينه وبين برشلونة حتى حزيران/يونيو 2021، والذي يسمح له بالرحيل مجاناً بمجرد نهاية الموسم.

في المقابل، أكد برشلونة أن هذا البند انتهى في العاشر من حزيران/يونيو الماضي لكن "البرغوث" الأرجنتيني يعتبر أنه لا يزال ساري المفعول بسبب الموسم الاستثنائي الذي توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد، ولم ينته سوى في الأسبوع قبل الأخير من شهر آب/أغسطس الماضي.

ويصر الفريق الكاتالوني على أن قائده لن يغادر إلا إذا تم دفع البند الجزائي الذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو (833 مليون دولار)، وهو ما دعمته رابطة الدوري الإسباني، التي تؤكد بدورها البند الجزائي لا يزال سارياً.

