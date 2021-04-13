وغاب راموس عن الكلاسيكو الذي ظفر فيه فريقه بالفوز 2-1 على غريمه الأزلي برشلونة، بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى تعرض لها مع المنتخب الإسباني خلال تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ نهاية شهر آذار/ مارس الماضي.

وزاد تأكيد غياب راموس عن إياب ربع نهائي الأبطال بين ريال مدريد وليفربول يوم غدٍ الأربعاء.

وقال الميرينغي في بيان "جاءت نتيجة اختبار لاعبنا سيرخيو راموس إيجابية في اختبار كوفيد -19 الأخير الذي أجراه".

إصابة راموس هي الثانية بفيروس كورونا في ريال مدريد بغضون أسبوع، بعد أن جاءت نتيجة اختبار رافاييل فاران إيجابية يوم الثلاثاء الماضي. ولم يتلق الفرنسي بعد الضوء الأخضر لتدعيم زملائه في الفريق.

في سن الخامسة والثلاثين، يمر راموس، المعروف بحياته الصحية التي لا تشوبها شائبة، بأحد أصعب المواسم في مسيرته، فقد خضع المدافع المحوري بالفعل لعملية جراحية في الغضروف المفصلي الداخلي للركبة اليسرى في أوائل شباط/ فبراير، ليعود إلى الملعب في منتصف آذار/مارس، قبل أن يغيب مجدداً عن مباراة الدوري أمام سلتا فيغو في 25 منه بعدما تلقى ضربة على الساق اليسرى.

ويحوم الشك حول مستقبل راموس مع نادي العاصمة حيث ينتهي عقده في 30 حزيران/يونيو المقبل من دون التوصل إلى اتفاق لتجديده.

ويحتل ريال المركز الثاني في "الليغا" برصيد 66 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن "جاره" أتلتيكو المتصدر، فيما يتأخر برشلونة الثالث بفارق نقطتين.