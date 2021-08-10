وقال النادي الملكي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "أظهرت الاختبارات التي أجريت للاعبنا داني سيبايوس، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، أنه يعاني من تمزق كامل في الرباط الكاحلي الشظوي الأمامي والرباط العقبي الشظوي. سيتم تقييم تطور حالته".