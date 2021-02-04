وأفاد نادي العاصمة في بيان أن الفريق خضع لاختبارات الأربعاء وأن "نتيجة فحص موسى دمبيلي لجائحة (كوفيد-19) جاءت إيجابية".

وتابع "سيبقى المهاجم معزولاً في منزله، على أن يلتزم بشكل صارم بالتوصيات المتبعة من قبل السلطات الطبية وبروتوكول الدوري الاسباني".

ولم يحصل دمبيلي (24 عاماً) على فرصة ارتداء قميص فريقه الجديد، اذ حتمت عليه اصابته بكورونا أن يبقى في الحجر المنزلي.

وبات المهاجم الفرنسي رابع لاعب في صفوف متصدر "الليغا" تأتي نتيجته إيجابية في الأيام الأخيرة بعد كل من لاعبي الجناح البرتغالي الدولي جواو فيليكس والبلجيكي يانيك كاراسكو والمدافع ماريو هرموسو.