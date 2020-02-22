لم تكن خسارة ريال مدريد أمام مضيفه ليفانتي بهدف نظيف ليلة السبت الضربة الوحيدة التي تلقاها الفريق إذ خسر جهود لاعبه البلجيكي ادين هازار العائد لتوه من إصابة طويلة لكسر في الكاحل!

وأصيب النجم البلجيكي في الدقيقة 66 وتم استبداله بالبرازيلي فينيسيوس حين كانت النتيجة ما زالت التعادل السلبي.

ولم تعرف مدى خطورة إصابة البلجيكي لكن زين الدين زيدان مدرب ريال قال بعد اللقاء: "تبدو كدمة لكن الأمر غير مبشر". وأكد أنهم سينتظرون التقرير الطبي الرسمي.

وشوهد هازار يتلقى العلاج في قدمه اليمنى على مقعد البدلاء الذي خرج إليه وهو يعرج متألماً.

وتأتي إصابة هازار المتجددة قبيل استحقاقات حاسمة لريال مدريد في دوري الأبطال أمام ضيفه مانشستر سيتي في دور الـ16 الأربعاء القادم، وفي الدوري المحلي أمام برشلونة المتصدر في 1 مارس.

وكان هازار يخوض لقاءه الثاني فقط بعد عودته من غياب طويل استمر من 2 نوفمبر 2019 حين أصيب امام باريس سان جيرمان.

وكذلك تأخرت بداية هازار مع الفريق في بداية الموسم لحظة قدومه لريال من تشيلسي بسبب إصابة عضلية في فخذه.

ونتيجة الخسارة أخفق ريال مدريد في استعادة الصدارة من برشلونة (55 مقابل 53 نقطة) والذي اكتسح السبت ايبار 5-0 منها رباعية لليونيل ميسي.