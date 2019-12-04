إصابات ديمبيلي المتكررة تثير التساؤلات في النادي الكتالوني من قبل beIN SPORTS December 4, 2019 17:30 2:20 دقيقة استهل النجم الفرنسي لبرشلونة أوسمان ديمبيلي إحدى فترات علاجِه في العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعد تعرضه لإصابة جديدة مثلت ضربة موجعة بالنسبة للنادي الكتالوني. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة عثمان ديمبلي -آخر الفيديوهات 2:20 دقيقة إصابات ديمبيلي المتكررة تثير التساؤلات 0:30 دقيقة خليجي 24 - كيفية مشاهدة مباراة العراق والبحرين 0:30 دقيقة مباراة قطر والسعودية - التغطية الخاصة 1:27 دقيقة تعرّف على ملعب الجنوب 14:58 دقيقة مواجهة قطر والسعودية ستكون صعبة على المنتخبين 21:37 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب البحرين قبل مواجهة العراق 15:11 دقيقة سانشيز: نعرف قوة المنافس ونعرف ما نملكه أيضاً 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 22:31 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب العراق قبل مواجهة البحرين 1:01 دقيقة سحب قرعة بطولة كوبا أميركا 2020