واصل فالنسيا نتائجه السيئة بسقوطه خاسرا على أرضه أمام إشبيلية صفر-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل سوسو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء.

وهي الخسارة الثانية لصاحب الأرض في آخر ست مباريات مقابل أربعة تعادلات، ويعود تاريخ فوزه الأخير إلى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما اكتسح ريال مدريد 4-1 ضمن المرحلة التاسعة.

ويعاني فالنسيا في الموسم الحالي إذ حقق ثلاثة انتصارات فقط في 15 مباراة مقابل ست هزائم ومثلها من التعادلات، ما وضعه في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة، في حين رفع إشبيلية رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية تعادل إلتشي مع أوساسونا بهدفين لمثلهما.

سجل للأول فيديل شافيس (46) والأرجنتيني غيدو كاريو (78)، وللثاني روبن غارسيا (10) والصربي داركو براشاناك (64).

وطرد إينيغو بيريز من الضيوف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل عن ضائع من عمر المباراة لنيله الإنذار الثاني بعد الأول في الدقيقة 73.

كما تعادل هويسكا مع ضيفه ليفانتي بهدف لخافي أونتيفيروس (31 من ركلة جزاء) مقابل هدف لغونزالو ميليرو (53).