ودخل خيتافي إلى المباراة منتشيا بفوز بنتيجة 2-صفر على ضيفه اياكس امستردام الهولندي، الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في ذهاب الدور الـ32 من الدوري الأوروبي "يوروبا" ليغ، فيما خرج إشبيلية بتعادل 1-1 من أرض كلوج الروماني.

وكان خيتافي، مفاجأة الموسم، يمني النفس في تحقيق النقاط الثلاث وتقليص الفارق إلى ثماني نقاط مع ريال مدريد الثاني الذي سقط السبت أمام مضيفه ليفانتي بهدف نظيف.

إلا أن النادي الأندلسي كان له رأي آخر ونجح في تحقيق فوز ثمين رفع به رصيده إلى 43 نقطة متقدما وارتقى للمركز الثالث مؤقتاً قبل أن ينتزعه منه أتلتيكو مدريد في وقت لاحق بعد فوزه على فياريال 3-1 في حين أصبح خيتافي خامساً برصيد 42 نقطة.

وسجل لإشبيلية كل من الإرجنتيني لوكاس اوكامبو (43)، البرازيلي فرناندو (67) والفرنسي جول كوندي (75).

سجل اوكامبو الهدف الأول بعدما اقتنص سيرخيو ريغوليون المعار من ريال مدريد الكرة إثر سقوط النيجيري اوغينيكارو ايتيبو في منطقته، ليمرر الكرة إلى اوكامبو على باب المرمى.

وضاعف فرناندو تقدم الضيوف عندما رفع سوسو المعار من ميلان الإيطالي الكرة من ضربة حرة، وصلت الى الهولندي لوك دي يونغ داخل المنطقة تابعها عرضية على الطائر ممرا لفرناندو على باب المرمى.

وسجل إشبيلية الثالث بعد تمريرة عن الجهة اليمنى من فرناندو إلى كوندي الآتي من الخلف الى داخل المنطقة، فسددها زاحفة بيمناه على يمين الحارس دافيد سوريا.