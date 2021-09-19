وكان سوسييداد حقق ثلاثة انتصارات متتالية على كل من رايو فايكانو وليفانتي بنتيجة واحدة 1-صفر وقادش بهدفين نظيفين، بعدما استهل "لا ليغا" بخسارة أمام برشلونة 2-4، قبل أن يقع في فخ التعادل أمام النادي الأندلسي ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع.

من ناحيته، حافظ إشبيلية على سجله خالياً من الخسارة بعد تعادله للمرة الثانية مقابل فوزين، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس مع مباراة أقل.

ولم يتمكن النادي الباسكي من التخلص من اللعنة التي تلاحقه أمام إشبيلية في الدوري، إذ لم يفز في مبارياته الثماني الاخيرة حيث تعادل 3 مرات مقابل 5 هزائم، في حين لم يخسر الضيف سوى مباراة واحدة في زياراته الخمس الأخيرة لملعب سوسييداد في "لا ليغا" حيث فاز مرتين وتعادل 3 مرات، حيث تعود خسارته الأخيرة إلى كانون الأوّل/ديسمبر 2017 بنتيجة 1-3.