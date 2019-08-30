وكان الفريق الاندلسي قد بدأ الموسم بطريقة مثالية بعد أن حقق انتصارين خارج قواعده على اسبانيول 2-صفر وغرناطة 1-صفر.

وظن فريق المدرب خولن لوبيتيغي أنه خطف النقاط الثلاث للمباراة الثالثة تواليًا عندما سجل الأرجنتيني فرانكو فاسكيز، الذي دخل بديلا في الدقيقة 70، هدف التقدم برأسية في الدقيقة 81 بعد أن رفع مواطنه ايفر بانيغا كرة متقنة من ركلة حرة، أكدتها تقنية مساعدة التحكيم بالفيديو "فار".

لكن دنيس سواريز حرم الجماهير في ملعب رامون سانشيز بيخوان من الاحتفال عندما أدرك التعادل للضيوف بعد تمريرة من البديل سانتي مينا (84).

وفي مباراة ثانية، فاز اتلتيك بلباو على ريال سوسييداد بهدفين دون مقابل. وسجل للفائز كل من ايناكي ليامز (د11) و راوول غارسيا (د28) الهدفين ليتشارك بلباو الصدارة مؤقتاً مع إشبيلية برصيد 7 نقاط.