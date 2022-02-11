ولن يكون أمام الفريق الأندلسي سوى تحقيق الفوز من أجل البقاء قريباً من المتصدّر ريال مدريد.

وسيكون إشبيلية أمام حتمية الفوز لتعويض تعثره في الجولات الثلاث الماضية والتي تعادل فيها جميعا.

ولا يزال المدرب جولين لوبيتيغي يفتقد العديد من اللاعبين بسبب الإصابة، على رأسهم إيريك لاميلا وخيسوس نافاس، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة لوكاس أوكامبوس، بينما عاد الدنماركي توماس ديلاني والفرنسي جول كوندي للتدريبات بصورة عادية.

موعد وكيفية مشاهدة مباراة إشبيلية وإلتشي

مباراة إشبيلية وإلتشي ستكون منقولة مباشرةً وحصرياً عبر beIN SPORTS.

مشاهدة مباراة إشبيلية وإلتشي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1.

وستبث مباراة إشبيلية وإلتشي اليوم الجمعة على الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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