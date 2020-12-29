ويدين الفريق الأندلسي بفوزه إلى مهاجمه الدولي الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، وصنع الهدف الثاني للدولي المغربي يوسف النصيري (53).

وهو الفوز الأول لإشبيلية على ضيفه فياريال بملعب "رامون سانشيس بيسخوان" منذ 13 آذار/مارس 2016 عندما تغلب عليه 4-2، سقط بعدها في فخ التعادل ثلاث مرات متتالية وخسر المباراة الأخيرة 1-2 في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ونجح الفريق الأندلسي في مواصلة صحوته على حساب فريق مدربه السابق أوناي إيمري الذي قاده ثلاث مرات الى لقب بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وهو الفوز الثاني على التوالي لإشبيلية والثامن هذا الموسم فارتقى إلى المركز الرابع مؤقتاً برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف أمام فياريال الذي مني بخسارته الثانية هذا الموسم.

وحصل إشبيلية على ركلة جزاء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" إثر تسديدة قوية للأرجنتيني ماركوس أكونيا من خارج المنطقة لمست يد مواطنه لاعب الوسط خوان فويت، فانبرى لها الاختصاصي مواطنهما أوكامبوس قوية بيمناه على يسار الحارس سيرخيو أسينخيو (8) رافعاً رصيده إلى ثلاثة أهداف هذا الموسم.

وأنقذ الحارس أسينخو مرماه من هدف ثان بتصديه لرأسية من مسافة قريبة للمدافع البرازيلي دييغو كارلوس (34).

وعزّز النصيري تقدم إشبيلية عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من اوكامبوس خلف الدفاع فانطلق بسرعة وتابعها زاحفة من حافة المنطقة على يمين الحارس، وهو الهدف الخامس للنصيري هذا الموسم.

وتألق حارس مرمى اشبيلية الدولي المغربي ياسين بونو في التصدي لمحاولتين في دقيقة واحدة الأولى عندما سدد ألفونسو بيدراسا كرة قوية من مسافة قريبة (73)، ثم أبعد ببراعة تسديدة قوية للبديل النيجيري صامويل تشوكويزي من داخل المنطقة إلى ركنية (74).



