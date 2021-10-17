ويعود الفضل في فوز الفريق الأندلسي الذي خاض المباراة في غياب هدافه الدولي المغربي يوسف النصيري بسبب الإصابة، إلى رافا مير مسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 54.

واستعاد اشبيلية توازنه عقب خسارته الأولى هذا الموسم عندما سقط أمام مصيفه غرناطة صفر-1 في المرحلة الثامنة، وحقق فوزه الخامس رافعا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث.

ويملك إشبيلية مباراة مؤجلة أمام برشلونة ضمن المرحلة الرابعة بسبب النافذة الدولية لشهر أيلول/سبتمبر الماضي.

واستعد إشبيلية جيدا لزيارة ليل الفرنسي الاربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتابع أوساسونا صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا عندما ألحق الخسارة الأولى بمضيفه فياريال هذا الموسم بالفوز عليه 2-1.

وكان أوساسونا البادئ بالتسجيل عبر لاعب الوسط لوكاس تورو في الدقيقة 26، لكن فياريال نجح في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة جيرارد مورينو (55)، قبل أن يخطف البديل الأرجنتيني إسيكويل أفيلا هدف الفوز في الدقيقة 87.

وصعد أوساسونا الى المركز الخامس برصيد 17 نقطة، فيما تجمد رصيد فياريال عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.