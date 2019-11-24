وسجل هدف الفوز الوحيد الأرجنتيني إيفر بانيغا من ركلة جزاء في الدقيقة 13، ليرفع إشبيلية رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 17 في المركز الرابع عشر.

وسقط فياريال أمام ضيفه سلتا فيغو 1-3، ليفشل في تحقق الفوز للمباراة الرابعة توالياً، حيث تعرض في آخر ثلاث مباريات لخسارتين وتعادل.

في حين هو الفوز الأول لسلتا فيغو بعد خمس هزائم، حيث كان فوزه الأخير في السادس من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي على حساب أتلتيك بلباو 1-صفر.

وسجل النيجيري سامويل تشوكويتزي (59) هدف فياريال، والأوغندي بيون سيستو (54) وإياغو اسباس (80 و90+4) أهداف سلتا فيغو.

ورفع سلتا فيغو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر، وتجمد رصيد فياريال عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

من جهته نجح ديبورتيفو ألافيس بتحقيق الفوز على مستضيفه إيبار 2-0، سجلهما خوسي لويس سامارتين ماتو 85 و91.

وأصبح رصيد ألافيس 18 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما وقف رصيد إيبار عند النقطة 15 في المركز السادس عشر.