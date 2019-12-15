وجد إشبيلية نفسه متخلفاً منذ الدقيقة 16 بكرة رأسية للاعب ريال مدريد السابق راوول ألبيول .

واعتقد النادي الأندلسي أنه سيخرج من اللقاء بنقطة على أقل تقدير بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 61 عبر لاعب برشلونة السابق منير الحدادي بعد تمريرة من إبن ريال مدريد سيرخيو ريغيليون.

إلا أن فياريال كان له كلمة مختلفة وخطف الفوزه من ملعب "رامون سانشيز بيسخوان" وألحق بمضيفه الأندلسي هزيمته الأولى في المراحل التسع الأخيرة، بفضل هدف للبديل الكاميروني كارل توكو إيكامبي بعد تمريرة من مانو تريغيروس (74).

وتجمد رصيد إشبيلية، القادم من هزيمة أيضاً الخميس على يد مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي (صفر-1) في "يوروبا ليغ" دون أن يؤثر ذلك على تأهله وتصدره لمجموعته، عند 31 في المركز الثالث، فيما رفع فياريال رصيده إلى 22 في المركز الثالث عشر.

وصعد خيتافي إلى المركز الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أمام أتلتيكو مدريد وصيف البطل وريال سوسييداد، وذلك بفوزه على ضيفه بلد الوليد 2-صفر.

واستفاد خيتافي الذي تبقى أفضل نتيجة له في دوري الأضواء حلوله خامساً الموسم الماضي، على أكمل وجه من تعادل ريال سوسييداد وضيفه برشلونة حامل اللقب 2-2 السبت، لكي يزيح الأول عن المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة.

ويدين خيتافي بفوزه الثالث توالياً ومحافظته على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة السابعة توالياً، إلى مارك كوكوريا والبديل أنخل لويس رودريغيز اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 36 و82، ليبقى فريقهما في قلب الصراع رغم تواضع امكاناته.

وفرط سلتا فيغو بفوزه الرابع هذا الموسم وفرصة ترك منطقة الخطر واكتفى بالتعادل 2-2 مع ضيفه ريال مايوركا الذي يتقدم عليه بفارق نقطة في المركز السابع عشر، وذلك بتلقيه هدفاً في الدقائق السبع الأخيرة على الرغم من التفوق العددي بسبب اضطرار الضيف لاكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78.

وأنقذ ريال بيتيس نقطة من مباراته أمام مضيفه الجريح إسبانيول الأخير، رفع بها رصيده إلى 23 في المركز الثاني عشر، بتعادله معه 2-2 بفضل هدف لمارك بارترا في الدقيقة 67 من المباراة التي تقدم خلالها فريقه قبل أن يرد صاحب الأرض بهدفين.