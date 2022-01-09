على ملعب "رامون بيسخوان سانشيز" في إشبيلية، حسم الفريق الأندلسي موقعته أمام الفريق المدريدي مبكراً بتسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 22 عبر رافايل مير فيسنتي.

وكان الهدف كافيا لتحقيق اشبيلية لفوزه الثاني توالياً فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 44 نقطة.

وتلقى ريال بيتيس ضربة موجعة في الدقيقة 33 بطرد لاعب وسطه أليكس مورينو، لكن ذلك لم يمنعه من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عبر سيرخيو كاناليس.

وانتظر رايو فايكانو الدقيقة 70 لإدراك التعادل عبر المدافع الألباني إيفان باليو.

وأوقف أوساسونا سلسلة نتائجه المخيبة وحقق فوزه السادس هذا الموسم عندما عمق جراح ضيفه قادش بالفوز عليه بهدفين نظيفين سجلهما الكرواتي أنتي بوديمير (38) وكيكي بارخا (48).

وتعادل ديبورتيفو ألافيس مع ضيفه أتليتك بلباو سلباً.