ودخل النادي الأندلسي اللقاء ضد "الخفافيش" على خلفية ثلاثة تعادلات متتالية، أحدها على أرضه في دوري أبطال أوروبا ضد ريد بول سالزبورغ النمسوي (1-1)، لكن فريق المدرب خولن لوبيتيغي تمكن الأربعاء من العودة إلى سكة الانتصارات وتحقيق فوزه الثالث في الدوري.

وحسم إشبيلية النقاط الثلاث بتسجيله الأهداف الثلاثة في أول 22 دقيقة من اللقاء في سيناريو لم يحصل معه منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2003 حين سجل ثلاثة أهداف في أول 14 دقيقة من مباراته التي حسمها أمام ريال مدريد 4-1، وذلك بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

والأهم، أن النادي الأندلسي الذي يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة على أرضه ضد برشلونة، نجح بفضل فوزه على فالنسيا في إزاحة "الخفافيش" بالذات عن المركز الثالث بـ11 نقطة بعدما ألحق بهم الهزيمة الثانية توالياً بعد التي تلقوها في نهاية الأسبوع أمام ريال مدريد 1-2.

وتقدم فريق لوبيتيغي منذ الدقيقة الثالثة عبر الأرجنتيني بابو رودريغيس، قبل أن يهديه مدافع فالنسيا أنتونيو لاتوري غرويسو الهدف الثاني عن طريق الخطأ (15) ثم رافا مير الثالث (22).

وقلص فالنسيا الأضرار قبل دخول الفريقين استراحة الشوطين بفضل هدف لهوغو دورو (31)، لكنه عجز بعد ذلك عن الوصول إلى الشباك، ليتلقى في النهاية هزيمته الثانية لهذا الموسم.

وفي مباراة أخرى، انتصر إسبانيول على ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد.