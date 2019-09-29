وبعد أن كان متصدرا للترتيب، مني إشبيلية بهزيمتين في المرحلتين الماضيتين على يد ضيفه ريال مدريد (صفر-1) وإيبار (2-3) ما تسبب بتراجعه، لكنه عوّض الأحد بعدما حول تخلفه أمام ضيفه الباسكي بهدف إلى فوز 3-2.

وسجل نوليتو (18) والأرجنتينيان لوكاس أوكامبوس (47) وفرانكو فاسكيز (80) أهداف النادي الأندلسي الذي رفع رصيده الى 13 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد المتصدر الذي تعادل السبت مع جاره أتلتيكو دون أهداف، فيما سجل ميكل أويراسابال (4) وكريستيان بورتوغيس (87) هدفي سوسييداد الذي تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام مضيفه وخلف برشلونة الرابع.