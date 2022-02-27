أقيمت المباراة على ملعب رامون سانشيز بيثخوان معقل إشبيلية الذي تقدم في الدقيقة 24 عن طريق إيفان راكيتيتش من ركلة جزاء قبل أن يحرز الدولي المغربي منير الحدادي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 41 من تمريرة حاسمة رائعة لمواطنه وحارس إشبيلية ياسين بونو.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع تمكن سيرخيو كاناليس من تضييق الفارق بإحرازه هدف ريال بيتيس الوحيد.

وعزز إشبيلية موقعه في المركز الثاني برصيد 54 نقطة بعد أن حقق الفريق الانتصار الخامس عشر مقابل 9 تعادلات وخسارتين، بينما تجمد رصيد بيتيس عند 46 نقطة في المركز الثالث.

