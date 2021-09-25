وتابع إشبيلية صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً والرابع هذا الموسم عندما تغلب على إسبانيول بهدفين سجلهما الدولي المغربي يوسف النصيري (13) ورافايل فيسنتي مير (87).

يذكر أن إشبيلية يملك مباراة مؤجلة ضد برشلونة.

وأنقذ المهاجم البرازيلي ماركوس أندريه فريقه فالنسيا من الخسارة الثالثة توالياً (سقط أمام ريال مدريد وإشبيلية) عندما أدرك له التعادل في مرمى ضيفه أتليتك بيلباو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وكان بيلباو في طريقه إلى استعادة التوازن بعد تعادل مع أتلتيكو مدريد وخسارة أمام رايو فايكانو عندما تقدم بهدف إينيغو مارتينيس في الدقيقة 69، لكن أندريه أدرك التعادل في الوقت القاتل رغم النقص العددي في صفوف فريقه إثر طرد مهاجمه الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميس في الدقيقة 82.







