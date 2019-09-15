وسجل اللاعب خوان جوردن (37) هدف المباراة الوحيد.

ويحتل الفريق الأندلسي صدارة الدوري بـ10 نقاط متقدماً عن أتليتكو مدريد، الوصيف، بنقطة واحدة وبـنقطتين عن ريال مدريد، الثالث، وبـ3 نقاط عن برشلونة، الخامس.

وعاد غرناطة من ملعب سلتا فيغو بفوزه الثاني ونقطته السابعة التي جعلته مباشرة خلف برشلونة حامل اللقب وخامس الترتيب (فاز السبت على فالنسيا 5-2)، وذلك بتغلبه عليه بهدفين لجرمان سانشيز (51) والفنزويلي يانغل هيريرا (54)، مستفيدا من اضطرار صاحب الأرض الى إكمال اللقاء بتسعة لاعبين بعد طرد خورخي ساينز (11) وفران بلتران (29).

وكان اللون الأحمر من حصة ريال بيتيس في مباراته مع ضيفه خيتافي، إذ أكمل اللقاء بتسعة لاعبين أيضا بعد طرد البرتغالي وليام كارافاليو (25) ولورنزو مورون (4+90)، لكنه تجنب الهزيمة بعدما أدرك التعادل من ركلة جزاء لخواكين (73)، بعد أن تقدم الضيوف منذ الدقيقة 15 من ركلة جزاء أيضا نفذها خايمي ماتا.

وفي مباراة أخرى، فاز إسبانيول على مضيفه إيبار 2-1.

وجاءت اهداف المباراة في الشوط الثاني، فافتتح أصحاب الأرض التسجيل بفضل إيفان راميس (58)، قبل أن يقلب الضيوف النتيجة في غضون ثلاث دقائق، بهدف التعادل عبر الأرجنتيني فاكوندو فيريرا (76)، وهدف ثانٍ لإستيبان غرانيرو (79) خطفوا من خلالهما النقاط الثلاث.

ورفع إسبانيول الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم بعد تعادل وخسارتين، رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس عشر، وتجمد رصيد إيبار عند نقطة يتيمة في المركز التاسع عشر قبل الأخير من تعادل وثلاث هزائم.

وتعادل بلد الوليد وأوساسونا بهدف لبابلو هيرفياس (65)، مقابل هدف لروبرتو إيبانييز (81).