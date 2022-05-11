ويحتل إشبيلية المركز الثالث برصيد 65 نقطة، ويتقدم بفارق أربع نقاط على جاره ريال بيتيس، ما يعني أن فوزه في مباراة اليوم سيضمن له بشكل رسمي مقعدًا في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وكان إشبيلية تعادل في الجولة السابقة مع فياريال بهدف لمثله.

أما مايوركا فهو الآخر في حاجة ماسة للنقاط الثلاث، حيث يحتل المركز الثامن عشر، متراجعا بثلاث نقاط خلف منطقة الأمان، وسيعمل جاهدا للعودة بالفوز من ملعب رامون سانتشيث بيثخوان، ليحافظ على آمال البقاء في الدرجة الأولى.

وستكون مشاهدة مباراة إشبيلية وريال مايوركا متاحةً مباشرةً وحصرياً اليوم الأربعاء عبر beIN SPORTS 3 على الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة.