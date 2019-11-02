إشبيلية وأتلتيكو يخفقان في الاستفادة من سقوط برشلونة



رفض إشبيلية وضيفه أتلتيكو مدريد هدية ليفانتي وفرصة انتزاع الصدارة ولو مؤقتا بتعادلهما 1-1 في قمة المرحلة 12 السبت ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبات رصيد كل من الفريقين 21 نقطة، فيما يملك برشلونة 22 نقطة.

وكان إشبيلية الطرف الأفضل في الشوط الأول وترجم سيطرته إلى هدف عبر لاعب الوسط الأرجنتيني فرانكو فاسكيز التقدم لإشبيلية بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من مواطنه إيفر بانيغا (28).

وتحسن أداء أتلتيكو مدريد في الشوط الثاني بدخول دييغو كوستا مكان الفرنسي توما لومار، فسجل البديل هدفا برأسه من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من الأرجنتيني أنخل كوريا بيد أنه ألغي بداعي تسلل الأخير بعد اللجوء لتقنية "في إيه آر" (55).

ولم يتأخر أتلتيكو مدريد في هز شباك الفريق الأندلسي وتحديدا بعد خمس دقائق عبر موراتا بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من البديل الدولي الكولومبي سانتياغو أرياس (60).

وحصل أتلتيكو مدريد على ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية "في إيه آر" بسبب عرقلة الصربي نيمانيا غودليلي للقائد كوكي فانبرى لها كوستا وتصدى لها الحارس التشيكي توماس فاتشليك (72).