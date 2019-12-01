ورفع النادي الأندلسي رصيده إلى 30 نقطة وأصبح ثانياً بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي تصدر السبت بفوزه على ألافيس 2-1، وذلك بانتظار الموقعة المرتقبة لاحقاً اليوم بين برشلونة حامل اللقب (28 نقطة) ومضيفه أتلتيكو مدريد (25 نقطة).

واستحق إشبيلية فوزه الثامن إذ كان الطرف الأفضل منذ الثانية الأولى وحاصر ضيفه في منطقته إلا أنّ رجال المدرب جولن لوبيتيغي عجزوا عن الوصول إلى الشباك في الدقائق الـ45 الأولى.

لكن الفرج جاء للنادي الأندلسي في بداية الشوط الثاني حين نجح البرازيلي دييغو كارلوس في منحه التقدم بعد أن سقطت الكرة أمامه إثر ركلة ركنية عجز دفاع وحارس ليغانيس عن التعامل معها (63).

وانتصر أتلتيك بلباو على غرناطة بهدفي راوول غارسيا من ركلة جزاء (41) ويوري (83).

ويلعب لاحقاً إسبانيول مع أوساسونا، وخيتافي مع ليفانتي.

