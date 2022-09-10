ففي الدقيقة 82 أوقف حكم اللقاء كارلوس ديل كيرو بعد تنبيه جماهير قادش له بإسعاف أحد المشجعين.

وجرى حارس مرمى قادش جيرمياس ليدسما بسرعة قصوى لإيصال حقيبة تحوي على جهاز للصدمات الكهربائية. إلى الجماهير.

اللعب متوقف بسبب ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻃﺎرﺋﺔ في المدرجات. الحكم أمر لاعبي الفريقين بترك أرضية الملعب والتوجه إلى غرف تبديل الملابس. — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 10, 2022

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية أن أحد مناصري قادش تعرض لأزمة قلبية وكان هناك فريق طبي قام بتقديم الإسعافات.

ودخل لاعبو الفريقين غرف الملابس بانتظار القرار النهائي لحكم اللقاء.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم برشلونة 2-0.

💛🔴 #CádizBarça #LaLigaSantander



The players head back to the locker room until the situation is resolved, but the game is not yet suspended. — Cádiz CF 🇬🇧🇺🇸 (@Cadiz_CFEN) September 10, 2022

وأشار مصور لوكالة فرانس برس حاضر في الملعب إلى أن أحد المشجعين أصيب بنوبة قلبية قبل إجلائه. كما فقد مصوّر يقوم بتغطية المباراة وعيه بعد ذلك دقائق.

اللاعبون عادوا إلى أرض الملعب لإجراء الإحماء من جديد بعد نحو 30 دقيقة، والدقائق المتبقية تُستأنف في تمام الساعة 9:05 بالتوقيت المحلي، 10:05 بتوقيت مكة المكرمة.