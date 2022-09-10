ففي الدقيقة 82 أوقف حكم اللقاء كارلوس ديل كيرو بعد تنبيه جماهير قادش له بإسعاف أحد المشجعين.
وجرى حارس مرمى قادش جيرمياس ليدسما بسرعة قصوى لإيصال حقيبة تحوي على جهاز للصدمات الكهربائية. إلى الجماهير.
وقالت صحيفة سبورت الإسبانية أن أحد مناصري قادش تعرض لأزمة قلبية وكان هناك فريق طبي قام بتقديم الإسعافات.
ودخل لاعبو الفريقين غرف الملابس بانتظار القرار النهائي لحكم اللقاء.
وكانت النتيجة تشير إلى تقدم برشلونة 2-0.
وأشار مصور لوكالة فرانس برس حاضر في الملعب إلى أن أحد المشجعين أصيب بنوبة قلبية قبل إجلائه. كما فقد مصوّر يقوم بتغطية المباراة وعيه بعد ذلك دقائق.
اللاعبون عادوا إلى أرض الملعب لإجراء الإحماء من جديد بعد نحو 30 دقيقة، والدقائق المتبقية تُستأنف في تمام الساعة 9:05 بالتوقيت المحلي، 10:05 بتوقيت مكة المكرمة.