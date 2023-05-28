هبوط إسبانيول إلى الثانية جاء بعدما فرض جناح فالنسيا البديل البرازيلي صامويل لينو التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وافتتح فريق "الخفافيش" التسجيل عبر دييغو لوبيس (38)، قبل أن يرد إسبانيول بهدفي سيزار مونتيس (40) والبديل الدنماركي مارتن برايثوايت (50).

ويحتل إسبانيول المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد 36 نقطة، فيما كان إلتشي متذيل الترتيب هبط في وقت سابق (24 نقطة)، على أن تحدد هوية الفريق الثالث الهابط حيث يأمل بلد الوليد في تفادي تجرّع الكأس المرّة بعد تعادله السلبي مع ألميريا.

ويحتل بلد الوليد المركز الثامن عشر مع 39 نقطة متأخراً بفارق نقطة يتيمة عن سلتا فيغو السابع عشر والذي خسر أمام مضيفه قادش صفر-1.

وضمن المرحلة ذاتها فاز خيتافي على أوساسونا (2-1)، فيما حقق إلتشي فوزاً معنوياً على أتلتيك بلباو.



