وتولى فرنانديز تدريب إسبانيول في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بعد استغناء النادي عن خدمات سلفيه ديفيد غاييغو وبابلو ماتشين.



ورغم بداية إيجابية بعد استئناف المباريات عقب توقفها لنحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد جاءت الهزيمة 1-صفر يوم الخميس أمام ريال بيتيس لتضع حداً للعلاقة بين الطرفين.



وقال النادي المنتمي إلى مدينة برشلونة في بيان: "يعلن نادي إسبانيول أنّ (المدرب) أبيلاردو فرنانديز أعفي من مهام منصبه كمدرب للفريق الأول".



وأضاف البيان: "اتخذ القرار نتيجة أداء الفريق في المباريات الأخيرة ومن أجل تحقيق هدف واضح هو الحفاظ على وجود النادي في دوري الدرجة الأولى.“



وقال النادي في بيان لاحق أيضاً إنّ مدير الكرة فرانشيسكو روفيتي سيتولى مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.



وفي مباراته المقبلة سيلتقي إسبانيول في ملعبه مع ريال مدريد متصدر البطولة يوم الأحد.



