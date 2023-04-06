ولم يضيّع غارثيا الكثيرَ من الوقت لبَدءِ مِشواره مع الفريق الذي تألقَ معه كلاعب، حيث قام مباشرة ًبعد نهاية المؤتمر الصحفي بقيادة تدريب الفريق، الذي يعاني من أجل البقاء في الدرجة الأولى، وهي الأوضاع ُالذي سبق له أن عاشها مع النادي خلال المواسم السبعة التي ارتدى فيها القميص الأبيض والأزرق. وستكون المباراة الأولى لإسبانيول تحت قيادةِ غارثيا في الجولة المقبلة من الدوري أمام أتليتيك بلباو،

