إسبانيول يضم فيدال في صفقة انتقال حر من قبل beIN SPORTS August 18, 2021 15:23 0:37 دقيقة أعلن إسبانيول العائد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني عن تعاقده مع أليش فيدال في صفقة انتقال حر. تقارير إخبارية الدوري الإسباني إسبانيول -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة تشيلسي يعير باتشواي لبيشكتاش 0:43 دقيقة لوكاكو يتمرن مع البلوز استعداداً لديربي لندن 0:48 دقيقة موقعة مرتقبة في ملعب النور بين بنفيكا وآيندهوفن 1:06 دقيقة تقارير - خلاف كبير بين رئيس توتنهام وكاين 0:41 دقيقة فاران يلتحق بتدريبات مانشستر يونايتد 0:37 دقيقة إسبانيول يضم فيدال في صفقة انتقال حر 1:21 دقيقة منذر الكبير: "مجموعة متوازنة للمنتخب التونسي" 0:39 دقيقة بيريتيني إلى ثمن نهائي سينسيناتي 0:37 دقيقة هاليب العائدة من الإصابة تبلغ الدور الثاني 0:40 دقيقة لوكاتيلي يكمل الفحص الطبي