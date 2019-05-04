وسجل أهداف إسبانيول مدافع أتلتيكو مدريد الأوروغوياني دييغو غودين 45+1، وثنائية لبورخا ايغليسياس 52، و من ركلة جزاء 89.

إسبانيول صعد إلى المركز التاسع برصيد 47 نقطة، مقابل تجمد رصيد أتلتيكو عند النقطة 74 في المركز الثاني بعدما حسم برشلونة لقب الليغا من المرحلة السابقة.

وشهد الشوط الأول ندية كبيرة بين الفريقين بعد محاولة كل منهما السيطرة على وسط الميدان مع أفضلية نسبية للضيوف الذين سنحت لهم فرصتان متتاليتان برأسيتين لألفارو موراتا (12) والمونتينيغري ستيفان سافيتش (13).

في المقابل، حصل إسبانيول على فرصة وحيدة بقذيفة لسيرجي داردر علت العارضة (35) قبل أن ينهي هذا الشوط متقدما بالنيران الصديقة عندما حول قائد اتلتيكو، غودين الكرة خطأ الى مرمى فريقه (45+1).

واستهل صاحب الأرض الشوط الثاني بهدف التعزيز عبر إيغليسياس بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة بينية من أوسكار ميليندو (52).

ومالت الكفة بشكل واضح لصالح الفريق المحلي، وهدد أدريا بدروسا مرمى حارس أتلتيكو الدولي السلوفيني يان أوبلاك (58)، ثم داردر (65) وإيغليسياس (66 و69) والصيني وو لي (73)، في مقابل محاولة واحدة لموراتا من رأسية علت المرمى اثر ركنية نفذها كوكي (63).

وقضى إيغليسياس على آمال اتلتيكو بالتعويض بالهدف الثالث من ركلة جزاء حصل عليها خافي بوادو على ركلة جزاء اثر عرقلته في المنطقة المحرمة من قبل خوانفران(89).

بدوره عاد ريال سوسييداد من أرض ضيفه ديبورتيفو ألافيس بالفوز 1-0 سجله البرازيلي ويليان خوسي دي سيلفا.

سوسييداد صار في المركز الثامن بـ47 نقطة بفارق الأهداف عن إسبانيول وألافيس الذي يحل في المركز العاشر.