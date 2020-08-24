وينتهي عقد سواريز صيف عام 2021، وكانت شائعات كثيرة ربطت بينه وبين العودة إلى ناديه سابقاً أياكس أمستردام الهولندي الذي لعب له بين عامي 2007-2011

وبدأت التغييرات في النادي الكاتالوني بعد الخسارة المذلة من بايرن ميونيخ الألماني 8-2 ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ أقيل المدرب كيكي سيتيين والفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي في النادي.

وجاء سواريز إلى برشلونة عام 2014 تحديداً بعد كأس العالم الذي جرى في البرازيل العام ذاته، قادماً من ليفربول الإنكليزي.

وذكرت الصحف الإسبانية أن لويس سواريز في إجازة، وتلقى صباح يوم الاثنين مكالمة هاتفية من رونالد كومان، مدرب البلوغرانا الجديد. وأبلغه المدرب الهولندي، في حديث مقتض ، أنه ليس في خططه لهذه الحملة التي ستبدأ يوم الأحد.

وأكدت الراك 1، أن الكرة الآن في ملعب محامي سواريز "للتفاوض بشأن إنهاء عقده".

وخاض سواريز بقميص برشلونة 283 مباراة، سجل فيها 198 هدفاً، ليصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، وقدم 109 تمريرات حاسمة، وكان هدفه الأخير ضد بايرن ميونيخ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

موندو ديبورتيفو: كومان طالب أيضا أرتورو فيدال بالبحث عن فريق جديد pic.twitter.com/7SSsd1HFY2 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) August 24, 2020

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن كومان أبلغ التشيلي أرتورو فيدال أيضاً البحث عن فريق جديد.

وذكرت تقارير إعلامية أخرى أن كومان أخبر راكيتيتش وأومتيتي بعدم دخولهما في مخططاته.