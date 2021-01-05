إدريسي يواصل البحث عن مشاركات أكثر من قبل beIN SPORTS January 5, 2021 19:07 2:43 دقيقة يشهد نادي إشبيلية منذ فترة حضوراً مكثفاً للاعبين المغاربة وأغلبهم يكتب عناوين التألق بينما يواصل أسامة إدريسي البحث عن مشاركات أكثر. تقارير إخبارية الدوري الإسباني إشبيلية الإسباني -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة ألينيا يقترب من خيتافي 0:30 دقيقة أتلتيكو مدريد مهتم بويليان جوزيه 2:43 دقيقة إدريسي يواصل البحث عن مشاركات أكثر 0:30 دقيقة بيولي يكشف مصير مشاركة إبراهيموفيتش أمام يوفنتوس 2:29 دقيقة لابورتا يتحدث لـbeIN SPORTS في مقابلة حصرية 1:02 دقيقة بوتشيتينو: "تدريب سان جيرمان بمثابة حلم" 0:52 دقيقة لمحات فنية مميزة من الـ"بريميرليغ" في ديسمبر 0:57 دقيقة اتحاد أميركا الجنوبية يدعم كافاني 0:29 دقيقة برشلونة يزفّ نبأ سارًا لجماهيره 0:42 دقيقة ناصر العطية يفوز بالمرحلة الثالثة من رالي داكار