الصحيفة الكاتالونيّة أوضحت أنّه في حال مَنحت إدارة بطل إيطاليا راتبًـا أقـلّ ممّـا يَتقاضاهُ سواريز في الكامب نو، فإنّ النادي الكتالونيّ سيَدفع ُ الفـَارق، يُذكر أنّ سواريز كان قد طلبَ الحُصولَ على راتب ِ الموسم المتبقّي في عـَقده مع برشلونة كاملاً للموافقةِ على الرّحيل من قلعةِ الكامب نو.

