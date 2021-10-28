إجماع "كاتالوني" على ضرورة التعاقد مع تشافي لخلافة كومان من قبل beIN SPORTS October 28, 2021 19:00 11:16 دقيقة تحدّث الصحفي في يومية موندو ديبورتيفو "روجر تورييو" عن آخر المستجدات بشأن خليفة الهولندي رونالد كومان في تدريب برشلونة وعن حظوظ تشافي لتولّي الإشراف على المقاليد الفنية للفريق الكاتالوني. تقارير إخبارية تشافي هرنانديز الدوري الإسباني برشلونة السد القطري تشافي -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة ماغواير يصف هزيمة اليونايتد أمام ليفربول بالمؤلمة 0:52 دقيقة الارتياح يعمّ الشارع الكاتالوني بعد إقالة كومان 4:41 دقيقة برشلونة يسعى للتعاقد مع تشافي - ما هو موقف السد ؟ 11:16 دقيقة إجماع "كاتالوني" على ضرورة التعاقد مع تشافي 0:29 دقيقة تشافي يعلّق على ترشيحه لتدريب برشلونة 0:45 دقيقة سان جيرمان يعلن غياب نجمه مبابي عن مواجهة ليل 0:39 دقيقة شفارتسمان يبلغ ربع نهائي بطولة فيينا المفتوحة 0:34 دقيقة أنشيلوتي: "كومان بذل كل ما في وسعه مع برشلونة" 0:37 دقيقة كانساس سيتي يفوز على لوس أنجليس غالاكسي 1:34 دقيقة اللجنة العليا للمشاريع والإرث تبرم اتفاقية جديدة